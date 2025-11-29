Incidente a Belmonte Mezzagno, muore Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni

Belmonte Mezzagno, Palermo – Tragedia della strada a Belmonte Mezzagno, in via Piersanti Mattarella. Si tratta di un incidente autonomo.

La vittima è Cristian Matteo D’Agostino, 24 anni, che era alla guida di una Peugeot 206 di cui ha perso il controllo sbattendo contro un palo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi.

“Un immane dolore – ha detto il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone -. Se ne va un altro figlio della nostra comunità per un terribile incidente stradale. Enorme è l’amarezza per una tragica morte che ha portato via un giovane sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici”.

D’Agostino, detto “Destroyer”, era un appassionato di arti marziali e nello scorso giugno a Napoli era diventato campione italiano Wtka nella categoria -79 kg.

