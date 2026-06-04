Incidente a catena sul ponte Guerrieri a Modica, traffico in tilt

Modica – Tamponamento a catena e forti disagi alla circolazione nelle ultime ore lungo la Strada Statale 115, dove una carambola di veicoli ha paralizzato uno degli snodi viari più critici della zona. Il sinistro è avvenuto in un tratto particolarmente congestionato dell’arteria, a breve distanza dal Ponte Guerrieri, coinvolgendo più mezzi diretti verso il centro urbano di Modica. A riportare le conseguenze più serie è stato l’autista di un furgone, per il quale si è reso necessario l’intervento del 118.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei Carabinieri, che ha eseguito i rilievi di rito. La circolazione è stata progressivamente ripristinata solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.

© Riproduzione riservata