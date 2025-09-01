Incidente a Ispica: Panda si schianta contro un muro, due feriti estratti dalle lamiere

Ispica – Incidente stradale a Ispica nel pomeriggio. Una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiavano due giovani, è finita violentemente contro un muro. Lo schianto è stato di una tale violenza da trasformare l’utilitaria in un ammasso di lamiere contorte, che hanno intrappolato i due occupanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato senza sosta per estrarre i giovani feriti. L’operazione è stata particolarmente complessa e delicata, richiedendo l’uso di attrezzature specifiche per tagliare le lamiere e liberare i due ragazzi, che sono stati poi affidati alle cure del personale medico del 118.

© Riproduzione riservata