Condividi "Incidente a Marina di Modica, la 32enne sciclitana ha riportato politraumi, non è in pericolo di vita" sui social

Modica – Si trova ricoverata al Policlinico di Catania la 32enne sciclitana F.C., vittima dell’incidente stradale di stamani sulla Modica-Marina di Modica. Nel sinistro ha perso la vita Antonino Pluchino, 88enne già titolare di una autoscuola, colto con ogni probabilità da un malore mentre era alla guida. La sua auto, una Fiat Punto, ha infatti invaso la corsia opposta centrando la Peugeot 206 su cui viaggiava la professionista sciclitana, che si reca ogni giorno a Modica per lavoro.

La giovane di Scicli, molto conosciuta in città, non ha mai perso coscienza, è sempre rimasta orientata, ha riportato politraumi su un emilato del corpo e l’airbag dell’auto esplodendo le ha procurato un problema a un costato.

È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia ha destato grande preoccupazione a Scicli dove la famiglia della giovane è conosciuta.

© Riproduzione riservata