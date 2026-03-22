Condividi "Incidente a Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali: arrestato il conducente, era ubriaco" sui social

Napoli – Due donne sono state travolte e uccise da un’auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite.

Le vittime

Le vittime sono due donne ucraine, una 57enne, morta sul colpo, e un’altra nata nel ’74, deceduta dopo il trasporto all’Ospedale del Mare. Sarebbe stato fermato l’automobilista che ha provocato l’incidente stradale. Il “killer” ubriaco sarebbe anche sotto effetto di stupefacenti.

Le due vittime stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l’incidente. La vettura investitrice ha terminato la corsa urtando contro un’altra auto in sosta. Sul posto ci sono i carabinieri e la polizia municipale. Le donne uccise sono entrambe di nazionalità ucraina. Una è morta sul colpo, l’altra poco dopo il ricovero nell’ospedale del Mare.

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