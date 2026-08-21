Incidente a Palagonia: morti due giovani di 18 e 20 anni, altri due in prognosi riservata

Palagonia, Catania – Un incidente stradale mortale è avvenuto la notte scorsa, intorno all’1,30, sulla strada provinciale 132, in territorio di Palagonia. Una Fiat Punto, con a bordo quattro giovani, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. In corso di accertamento le cause. Nell’incidente sono deceduti un 20enne, morto sul colpo, e un 18enne, morto in ospedale nelle ore successive.

I due erano seduti sui sedili posteriori. Gli altri due occupanti sono ricoverati in prognosi riservata negli ospedali della zona. Sul posto i pompieri del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza l’autovettura ed estratto dall’auto le persone che erano rimaste al suo interno. Per i rilievi i carabinieri della compagnia di Palagonia.

© Riproduzione riservata