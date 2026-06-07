Incidente a Scoglitti, 53enne in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

Vittoria – Un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli oggi lungo la Sp 85, nel territorio di Ragusa, nei pressi dello svincolo per contrada Passo Marinaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Un 53enne è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono in fase di valutazione ma risultano essere comunque complesse. Si attende il bollettino medico per saperne di più.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto interessato della provinciale è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo.

La chiusura della Sp 85 ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione. Si tratta infatti di un’importante arteria viaria che collega la frazione balneare di Scoglitti al comune di Santa Croce Camerina e che, soprattutto nei mesi estivi, registra un intenso flusso di veicoli diretti verso il litorale.

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