Incidente a un ciclista sulla Scicli-Donnalucata

Scicli – Incidente sulla strada provinciale 39, la Scicli-Donnalucata, all’altezza della stazione di servizio. Questa mattina un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Non è chiaro se il ciclista sia rovinato a terra in maniera autonoma o se in seguito a un urto con un mezzo.

Sul posto si sono radunati altri ciclisti, alcuni passanti e i Carabinieri. Solo ieri, infatti, in Viale della Repubblica a Donnalucata, un anziano ciclista era caduto dopo aver superato un dosso, procurandosi una grave ferita alla testa e venendo trasportato d’urgenza in ospedale a Ragusa.

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