Incidente aereo, hostess catapultata per 100 metri e ritrovata viva attaccata al sedile

New York – Una hostess è sopravvissuta all’incidente del volo Air Canada avvenuto lunedì 23 marzo all’aeroporto LaGuardia di New York, nonostante sia stata catapultata fuori dall’aereo al momento dell’impatto. Una storia che ha dell’incredibile.

La protagonista è Solange Tremblay, membro dell’equipaggio del volo Air Canada coinvolto nella collisione con un camion dei pompieri durante l’atterraggio.

Secondo il racconto della figlia, Sarah Lepine, la donna è stata proiettata fuori dal velivolo insieme al suo sedile al momento dello schianto.«Il sedile è stato ritrovato a più di 100 metri di distanza dall’aereo, con lei ancora legata», le sue parole riportate dal National Post.

Una dinamica impressionante che, invece di risultare fatale, si è trasformata in un fattore decisivo per la sopravvivenza.

Nonostante le gravi fratture riportate a una gamba e la necessità di un intervento chirurgico, le condizioni generali della hostess sono considerate stabili.

Il ruolo decisivo del sedile di sicurezza

Secondo gli esperti, a salvarle la vita sarebbe stata proprio la struttura del sedile dell’equipaggio. A differenza di quelli dei passeggeri, questi sono progettati per resistere a impatti estremi.

L’esperto di sicurezza aerea Jeff Guzzetti ha spiegato che si tratta di sedili pieghevoli, fissati alla struttura dell’aereo e dotati di cinture a quattro punti, molto più sicure rispetto a quelle tradizionali.

«Devono garantire la sopravvivenza dell’assistente di volo anche in condizioni estreme, perché il loro ruolo è fondamentale nelle evacuazioni», ha chiarito.

Uno schianto devastante

L’incidente è avvenuto mentre il velivolo, operato da Jazz Aviation, stava atterrando. Il muso dell’aereo è stato completamente distrutto nell’impatto con il mezzo dei vigili del fuoco, causando la morte immediata dei due piloti.

A bordo c’erano oltre 70 passeggeri: più di 40 persone sono rimaste ferite, ma il numero di sopravvissuti è stato sorprendentemente alto considerando la violenza dello schianto.

«Aveva un angelo custode»

La figlia della hostess non ha dubbi: «È un vero miracolo». Parole condivise anche dagli esperti, che sottolineano come, osservando le immagini dell’aereo distrutto, sia difficile spiegare una sopravvivenza simile con le sole leggi della probabilità.

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