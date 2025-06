Incidente aereo in India, volo con 242 persone diretto a Londra si schianta sulle case. VIDEO

Un team di investigatori dell’Ntsb americano, di Boeing e del produttore dei motori dell’aereo si recheranno presto sul luogo dell’incidente per aiutare nelle indagini. Il 787 Dreamliner è uno dei jet più utilizzare nel mondo per i collegamenti intercontinentali. L’India sta investendo miliardi negli ultimi anni per consentire al Paese di migliorare la connettività aerea e ridurre i tempi di viaggio che ad oggi vedono milioni di persone muoversi in particolare in treno. Air India — dopo anni di difficoltà — è stata rilevata dal gruppo Tata ed è nella sua fase di rilancio.