Incidente al kartodromo: moto contro barriera, muore Egidio Blandina, 29 anni

Agrigento – Un ventinovenne di Messina, Egidio Blandina, è morto dopo un incidente verificatosi al kartodromo di Punta Bianca ad Agrigento. Il giovane, stando alle primissime ricostruzioni fatte dai carabinieri, ha all’improvviso perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro una barriera. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma e i soccorritori del 118.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che accertare la tragedia: il ventinovenne è morto sul colpo. I carabinieri stanno adesso ricostruendo la dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita al giovane appassionato di moto. Per lui, così come per il resto della comitiva, avrebbe dovuto essere una domenica di svago e divertimento, una domenica all’insegna della propria passione. Purtroppo, si è materializzata la tragedia. Il ventinovenne era il nipote del presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo Blandina, figlio del fratello maggiore di quest’ultimo, Danilo Blandina.

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