Incidente al lungomare di Catania, auto si ribalta e rovina sulla pista ciclabile

Catania – Una Panda è cappottata sulla pista ciclabile, la notte scorsa al lungomare di Catania, in piazza Nettuno dove tre veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro. La Fiat Panda è rovinata sulla corsia riservata ai ciclisti.

Quattro le persone rimaste ferite lievemente: tutte occupanti del mezzo. Due sono stati trasferiti all’ospedale San Marco e due al presidio ospedaliero Cannizzaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i medici del 118 con il supporto dei vigili del fuoco.

