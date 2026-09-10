Incidente mortale alla curva Olivari a Modica, inutile l’elisoccorso. Perde la vita un 15enne.FOTO

Modica – Tragico incidente a Modica, muore un ragazzo.

È morto il ragazzo di 15 anni rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, alle 17.25, lungo la strada della Michelica, nel tratto che precede contrada Beneventano, all’altezza della curva conosciuta come “Gigi Olivari”.

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il terribile incidente con un’automobile che procedeva nella direzione opposta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il quindicenne procedeva in direzione Modica e, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, lo scooter sarebbe scivolato sull’asfalto. Il giovane sarebbe quindi finito sulla traiettoria dell’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, venendo travolto.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. I sanitari hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, nel disperato tentativo di salvare il quindicenne.

Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato inutile. Il giovane è deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo la strada della Michelica.

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