Incidente all’Addaura, morto Gaetano Scaffidi, investì Anna Romano

Palermo – È morto in ospedale l’uomo coinvolto nell’incidente che il 26 agosto scorso è costato la vita ad Anna Romano, 65 anni. Gaetano Scaffidi, 51 anni, è deceduto stamattina al Trauma center di Villa Sofia, dove era stato ricoverato dal giorno dell’incidente all’Addaura. Nel tragico impatto avvenuto sul lungomare Cristoforo Colombo aveva riportato ferite gravissime.

Quel giorno, stava percorrendo il lungomare in sella a uno scooter Beverly, la donna fu travolta e uccisa nei pressi di uno stabilimento balneare. Anna Romano era un’insegnante di educazione fisica in quartieri difficili di Palermo e moglie di Gabriele Palpacelli, indimenticato consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022.

Scaffidi dopo l’incidente all’Addaura fu trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in rianimazione, ma le sue condizioni non sono mai migliorate e sono precipitate nelle ultime ore. Dopo diciotto giorni, il decesso.

