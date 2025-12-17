Incidente all’uscita di Ragusa sulla strada per Ibla, scontro fra auto e Doblò

Traffico bloccato anche in questo caso lungo l'arteria viaria.
di Redazione
Ragusa – Pomeriggio di incidenti stradali lungo l’asse viario che da Ragusa conduce a Modica. Contemporaneamente al sinistro in cui un semirimorchio si è sganciato dalla motrice all’altezza del ponte Guerrieri a Modica, uno scontro fra due mezzi si è registrato sulla Ragusa-Modica all’altezza del bivio per Ibla.
L’incidente ha visti coinvolti una Bmw condotta da un anziano e un Doblò. Traffico bloccato anche in questo caso lungo l’arteria viaria.
