Incidente autonomo sulla Scoglitti-S. Croce: un ferito

Santa Croce Camerina – Un incidente stradale autonomo si è verificato intorno alle 12 di oggi lungo la Strada provinciale 105, nel tratto che collega Scoglitti a Santa Croce Camerina. Il conducente di una Opel Corsa bianca ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento. La parte anteriore del veicolo è andata completamente distrutta.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al conducente, rimasto ferito nell’impatto. Il ferito è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata, insieme alla Polizia municipale per i rilievi di rito e la gestione del traffico veicolare.

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