Incidente autonomo sull’Alfa Mito, muore a 18 anni Ettore Carnazzo. FOTO

Scordia, Catania – La strada provinciale 29 per Palagonia si conferma teatro di gravi incidenti stradali, spesso mortali.

L’ultima vittima è un diciottenne scordiense, Ettore Carnazzo, che è spirato nella notte all’ospedale di Lentini dove era stato trasportato dall’ambulanza del 118 per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 23:15 nei pressi della piscina comunale.

L’auto, una Alfa Romeo Mito con a bordo tre giovani, ovvero la vittima, un amico coetaneo e una ragazza 15enne, procedeva in direzione del centro abitato di Scordia quando, probabilmente a causa della velocità e del fondo reso viscido dalla pioggia, è andata a sbattere violentemente contro un muro sul lato della carreggiata a un centinaio di metri dal Cimitero.

Il boato ha richiamato alcuni giovani che stavano giocando a calcetto nel vicino centro sportivo Gymnica. Sono stati immediatamente richiesti i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Palagonia.

Le condizioni di Carnazzo sono apparse subito gravi e, malgrado i soccorsi, è spirato all’ospedale di Lentini dove era stato trasportato. Contusioni e qualche frattura per gli altri due giovani che si trovavano all’interno dell’auto. Entrambi si trovano ricoverati all’ospedale di Lentini.

