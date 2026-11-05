Incidente carambola stamani sulla Modica-Pozzallo, Peugeot tamponata da un’Alfa, cappotta

Feriti gli occupanti della Peugeot.
di Redazione
Modica – Due automobilisti sono rimasti feriti questa mattina in un incidente lungo la Modica-Pozzallo, all’altezza del chilometro 104. Entrambi viaggiavano su una Peugeot che si è capovolta dopo un tamponamento.
Due auto, la Peugeot e un’Alfa 147 viaggiavano nella stessa direzione quando l’Alfa ha tamponato la Peugeot facendola capovolgere.
I feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118.
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