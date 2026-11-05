Cronaca
|
05/11/2026 08:56

Incidente carambola stamani sulla Modica-Pozzallo, Peugeot tamponata da un’Alfa, cappotta

Feriti gli occupanti della Peugeot.

di Redazione

Meteo: Modica 14°C Meteo per Ragusa

Modica – Due automobilisti sono rimasti feriti questa mattina in un incidente lungo la Modica-Pozzallo, all’altezza del chilometro 104. Entrambi viaggiavano su una Peugeot che si è capovolta dopo un tamponamento.

Due auto, la Peugeot e un’Alfa 147 viaggiavano nella stessa direzione quando l’Alfa ha tamponato la Peugeot facendola capovolgere.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

I feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco oltre alle ambulanze del 118.

© Riproduzione riservata

Consigliati