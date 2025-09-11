Incidente con 4 auto coinvolte a Vittoria, statale chiusa

Vittoria – Quattro automobili coinvolte in un incidente lungo la Ss 115 Sud occidentale sicula. La strada è stata chiusa temporaneamente al km 291+300 in entrambe le direzioni, in località Vittoria. Due feriti sono stati portati in ospedale. Il sinistro questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas. Coinvolte nello scontro un’Alfa Romeo, una Opel e una Renault Clio. Il sinistro ha creato una colonna di auto. E in questo frangente un autocarro Iveco ha tamponato un’altra auto, il cui conducente, però, si sarebbe dato alla fuga

