Incidente con due morti. Auto contro moto, morti i due motociclisti

Sono morti entrambi gli occupanti del ciclomotore, l’automobile si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale.

Sciacca – A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto un ciclomotore ed una automobile, è stato istituito un temporaneo senso unico alternato al km 128,520 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Sciacca (AG).

Per cause in corso di accertamento, nello scontro sono morti entrambi gli occupanti del ciclomotore, l’automobile si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

© Riproduzione riservata