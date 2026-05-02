Incidente con la moto, morto un anestesista di 39 anni, Davide Bellina

Palermo – Sangue sull’asfalto a Campofelice di Roccella. Un uomo di 39 anni, medico anestesista, è morto ieri sera in seguito allo scontro tra la sua moto e un’auto avvenuto lungo la statale 113, all’altezza del chilometro 198. La vittima è Davide Bellina, originario di Blufi, soccorso dal 118 e portato d’urgenza in ospedale dove purtroppo è deceduto poco dopo all’ospedale Giglio di Cefalù.

Dopo il violento impatto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, Bellina, in sella a una Yamaha, stava percorrendo la statale in direzione Palermo quando si è scontrato con la Jeep Renegade guidata da un 57enne rimasto pressoché illeso. A causa dell’incidente il motociclista ha riportato lesioni gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

Il cordoglio dall’ospedale Giglio

“La Fondazione Giglio si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi di Davide Bellina, anestesista, prematuramente scomparso. Bellina – si legge sulla pagina Facebook della Fondazione – lavorava al Giglio dal 2020. Professionista eccelso, un rianimatore completo che amava il suo lavoro a cui dedicava tutto se stesso. I colleghi, con cui ha condiviso questi anni di attività, lo ricordano per la sua umanità, solarità, vivacità e per essere sempre un uomo di squadra. Diceva sempre di non avere colleghi, ma amici. Una perdita che ci rattrista, ci addolora e che vogliamo accompagnare unendoci in preghiera. La sua perdita colpisce duramente la nostra comunità professionale e umana”.

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