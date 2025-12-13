Incidente con la moto, muore il calciatore catanese Cristian Desi

Catania – Il calciatore catanese Cristian Desi è morto a distanza di 3 giorni da un incidente con la moto nella zona della Plaia. Il 28enne era stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro. Lascia la giovane moglie incinta. Nato a Scordia, aveva giocato con squadre come Sancataldese, Canicattì, Kamarat e Acicatena.

La notizia della sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di club, ex compagni di squadra e tifosi e non solo. Un ex allenatore ricorda: “Ho avuto l’onore di condividere con Cristian Desi la stagione 2013/14, io allenavo i giovanissimi regionali della Giovani Leoni e lui giocava con la squadra allievi regionali della stessa società. Spesso restava in campo con noi al termine del suo allenamento dispensando consigli ai più piccoli, con quella naturale leadership che ha sempre avuto. Oggi la notizia della sua dipartita mi ha sconvolto, un giovane strappato alla vita troppo presto, un talento purissimo che ha fatto divertire con le sue giocate tante piazze siciliane, un ragazzo sempre cordiale, innamorato del calcio e della vita. Fai buon viaggio Cristian, ti ricorderò sempre con grande affetto”. Un altro messaggio recita: “Ancora non riesco a crederci! Riposa in pace amico mio”.

