Incidente del sabato sera a Randello, scontro fra due auto e uno scooter, 5 feriti, 3 gravi

A scontrarsi due auto. Coinvolto anche uno scooter. L'episodio in contrada Randello

Ragusa – Grave incidente stradale nella notte. All’1,50, due squadre operative dei vigili del fuoco di Vittoria e Ragusa sono intervenute lungo la Sp 85 in contrada Randello per un sinistro che ha coinvolto 2 autovetture, una Citroen e una Opel, rispettivamente occupate da due persone. Coinvolto anche uno scooter con altre 2 persone a bordo. Nell’incidente ferite 5 persone di cui 3, due donne e un uomo, in gravi condizioni. Sul posto ambulanze del 118 e carabinieri di Ragusa.

