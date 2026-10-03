Cronaca
|
03/10/2026 21:23

Incidente fra scooter e furgoncino: morti i coniugi Paolo Bottà e Paola Curtoni, lasciano tre figli

I coniugi, 55 e 52 anni, lavoravano entrambi in ambito ospedaliero.

di Redazione

Morbegno, Sondrio – È di due persone decedute il tragico bilancio dello scontro tra un furgoncino e uno scooter che si è verificato in via Forestale oggi poco prima delle 13. I soccorsi sono scattati in codice rosso, indice di massima gravità, ma purtroppo si sono rivelati vani. Le vittime sono i coniugi Paola Curtoni, 52 anni, infermiera all’H di Sondrio e Paolo Bottà, 55 anni, Oss all’ospedale di Bellano. Avevano tre figli, due maschi e una femmina.

I due erano a bordo della due ruote. Si sono rivelati troppo gravi per entrambi i traumi riportati nel devastante impatto tra i mezzi. È rimasta ferita, ma in modo lieve, una terza persona di 42 anni, il conducente del furgoncino.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Sul posto sono giunti l’elisoccorso di Areu Sondrio, un’autoambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale incaricata di effettuare i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica del tragico impatto.

 

© Riproduzione riservata

Consigliati