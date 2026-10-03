Condividi "Incidente fra scooter e furgoncino: morti i coniugi Paolo Bottà e Paola Curtoni, lasciano tre figli" sui social

Morbegno, Sondrio – È di due persone decedute il tragico bilancio dello scontro tra un furgoncino e uno scooter che si è verificato in via Forestale oggi poco prima delle 13. I soccorsi sono scattati in codice rosso, indice di massima gravità, ma purtroppo si sono rivelati vani. Le vittime sono i coniugi Paola Curtoni, 52 anni, infermiera all’H di Sondrio e Paolo Bottà, 55 anni, Oss all’ospedale di Bellano. Avevano tre figli, due maschi e una femmina.

I due erano a bordo della due ruote. Si sono rivelati troppo gravi per entrambi i traumi riportati nel devastante impatto tra i mezzi. È rimasta ferita, ma in modo lieve, una terza persona di 42 anni, il conducente del furgoncino.

Sul posto sono giunti l’elisoccorso di Areu Sondrio, un’autoambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale incaricata di effettuare i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica del tragico impatto.

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