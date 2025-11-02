Condividi "Incidente frontale tra un’auto e un camion dei vigili del fuoco: un morto e sei feriti" sui social

Bergamo – Grave incidente stamattina, domenica 2 novembre, lungo la strada provinciale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra Albino e Nembro, in provincia di Bergamo. Un’autobotte dei vigili del fuoco, impegnata in un intervento per un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata frontalmente con un’auto su cui viaggiavano cinque persone. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato la morte del conducente dell’auto, un uomo di 34 anni, mentre gli altri quattro passeggeri, tra cui un minorenne, sono rimasti feriti. Le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi. Anche un vigile del fuoco, che si trovava a bordo del mezzo di servizio, è rimasto ferito nell’incidente.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e un’automedica per soccorrere i feriti, oltre a due ulteriori squadre dei vigili del fuoco inviate in supporto alle operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dello scontro per accertare le cause dell’impatto.

Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi necessari e la rimozione dei mezzi coinvolti.

