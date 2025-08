Incidente in A1, camion salta una corsia: tre morti su un’ambulanza

Firenze – Terribile incidente in Autosole, nel tratto valdarnese fra Arezzo e Firenze: secondo le prime indiscrezioni ci sono tre morti. L’A1 è chiusa in entrambe le direzioni, sia in corsia sud che in nord. A provocare lo spaventoso groviglio pare sia stato un Tir che con un improvviso salto di corsia è andato a scontrarsi con un altro mezzo pesante e un camper. Coinvolto anche un autobus. Sull’ammasso di lamiere è piombata un’ambulanza della Misericordia del Valdarno, che stava trasportando un malato. Le peggiori conseguenze le avrebbe riportate appunto il mezzo di soccorso: sono morti due dei volontari e il paziente, in codice rosso l’autista.

Uno dei volontari morti si chiamava Gianni Trappolini, l’altra è una donna di nome Giulia. Viaggiavano sul retro dell’ambulanza insieme al paziente, morto anche lui.

É avvenuto tutto intorno alle 11 di lunedì 4 agosto.

Immediatamente la centrale del 118 di Arezzo ha avviato la procedura delle maxi-emergenze, inviando sul posto, all’altezza della sede di Prada, due elicotterri Pegaso e almeno quattro ambulanze, più le auto mediche. Al lavoro tra le lamiere anche i vigili del fuoco, mentre la polizia stradale di Arezzo-Battifolle si sta occupando dei rilievi e della viabilità.

Per il traffico proveniente da Firenze l’uscita è obbligatoria è quella del Valdarno, per quello da Roma il casello in cui bisogna abbandonare l’Autosole è Arezzo. Non si sa ancora quando la circolazione potrà essere ripristinata, ma di certo ci vorranno molte ore.

