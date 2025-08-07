Condividi "Incidente in A1 con tre morti, il camionista ascoltava musica e si filmava prima dello schianto: aveva pubblicato oltre 900 video su YouTube" sui social

Firenze – Ascoltava musica e si filmava, distogliendo più volte lo sguardo dalla strada, mentre guidava il suo camion sulla A1. È quanto emerge da un video pubblicato su YouTube circa un quarto d’ora prima dello schianto dall’autista del camion che lunedì 4 agosto ha travolto, lungo il tratto valdarnese dell’Autosole, l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini su cui viaggiavano due operatori Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, oltre al paziente Fabio Lovari, di 75 anni, tutti deceduti sul colpo.

Il filmato, rilanciato da diverse testate online e canali social, mostrerebbe l’autista Fabio Mistò mentre ascolta musica anni ’90 in cabina e distoglie più volte lo sguardo dalla strada guardando in basso a destra.

Il video è uno degli oltre 900 pubblicati sulla pagina YouTube del camionista. Molti sarebbero realizzati durante la guida al volante del Tir.

L’inchiesta

Le autopsie delle tre vittime sono state effettuate questa mattina all’Istituto di medicina legale di Siena. L’esame autoptico è stato disposto dal pubblico ministero Francesca Eva, titolare dell’inchiesta ed è stato eseguito dall’equipe di medicina legale di Siena guidata dal professor Mario Gabbrielli. Il fascicolo aperto nei confronti del camionista che ha tamponato l’ambulanza prevede anche una perizia tecnica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al tamponamento dell’ambulanza della Misericordia di Terranuova.

I funerali delle vittime

I funerali di Trappolini e Santoni si svolgeranno a Terranuova Bracciolini, in piazza Prospero Prosperi dove saranno sistemate duemila sedie e tappeti rossi: sono stati fissati per sabato alle 10 in caso l’autopsia termini domani, domenica alle 10 se la conclusione degli esami slittasse a venerdi. L’ultimo saluto a Franco Lovari è previsto invece nella chiesa della frazione di Campogialli con le stesse modalità e gli stessi orari delle esequie delle altre due vittime.

