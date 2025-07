Incidente in galleria: auto urta tir e si schianta a Taormina

Lunghe code sulla A18 all'altezza dello svincolo per Taormina

Taormina – Incidente stradale in galleria nel tardo pomeriggio, poco prima dello svincolo per Taormina, in direzione Messina. Un’auto ha urtato un mezzo pesante che procedeva nella sua stessa direzione e si è ribaltata. Il conducente alla guida della vettura è rimasto lievemente ferito ed è stato ricoverato all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sul posto intervenuti l’ambulanza del 118 e la polizia stradale di Catania. Si è formata una lunga coda di auto.

