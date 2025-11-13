Incidente in moto, la vittima, Stefano Bruccoleri, noto per l’amore della musica e delle due ruote

Ribera, Agrigento – Aveva 40 anni Stefano Bruccoleri, morto stamani nello scontro fra la sua moto e un camion. Stefano era un appassionato di musica con la passione delle moto. È rimasto vittima di un tragico incidente lungo la Statale 115.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di giovedì 13 novembre lungo la SS115, tra Borgo Bonsignore e il centro abitato di Ribera.

Stefano Bruccoleri lavorava nell’azienda di famiglia, impegnata nel settore arredamento, trasporti e traslochi. In più, suonava la batteria.

A Ribera lo conoscevano in tanti e sui social sono numerosissimi i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti. “Oggi per un attimo anche il mio cuore ha smesso di battere… Ho perso un collega ma soprattutto un amico d’oro, fai buon viaggio”, si legge nel post di un amico.

L’Orchestra Zagara Swing ricorda l’uomo in un messaggio su Facebook: “L’Orchestra Zagara Swing esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Stefano Bruccoleri, talentuoso musicista riberese e appassionato batterista che, nel corso degli anni, ha fatto parte di diversi gruppi musicali della nostra città.

Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso di tutti noi. Che la sua musica continui a risuonare nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di suonare con lui”.

