Incidente in moto, muore Eleonora Cozzetto, 34 anni

Palagonia, Catania – Tragedia ungo la Statale 417, altra tragedia della strada. Eleonora Cozzetto, originaria di Grammichele, mentre percorreva un rettilineo della Catania-Gela (in direzione del capoluogo etneo) in sella alla suo moto di grossa cilindrata finisce fuori strada. Anche qui, per lei non vi è stato scampo: la sua più grande passione per i mezzi a due ruote, spezzata in una frazione di secondo.

Faceva parte di un gruppo di amici-motociclisti che proseguivano, per l’appunto, per la Statale 417. Sul fatto, indagano i carabinieri di Mineo e Palagonia. La salma si trova all’obitorio del Policlinico di Catania. E per una macabra coincidenza, destino vuole che proprio oggi (domenica) Eleonora Cozzetto avrebbe compiuto 34 anni.

