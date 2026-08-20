Incidente in moto, non ce l’ha fatta la maestra di danza Nuccia Quattrocchi

Era rimasta coinvolta in un assurdo incidente a Comiso: la moto aveva preso fuoco.

Vittoria – Dopo tre settimane di lotta tra la vita e la morte, Nuccia Quattrocchi, di Vittoria, non ce l’ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto a Comiso, in viale Mediterraneo, quando la moto su cui viaggiava insieme al marito aveva preso improvvisamente fuoco.

Trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Garibaldi di Catania, Nuccia aveva riportato un grave trauma cranico e non aveva mai ripreso conoscenza. Sottoposta a un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni non sono mai migliorate. Nel pomeriggio di oggi il suo cuore si è fermato.

Il marito, che nell’incidente aveva riportato ustioni ma non è in pericolo di vita, è rimasto accanto a lei fino all’ultimo. I due erano molto conosciuti per la loro scuola di ballo con sede a Vittoria, punto di riferimento per tanti giovani e appassionati.ì

© Riproduzione riservata