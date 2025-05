Condividi "Incidente in scooter a Modica, 16enne in rianimazione. Asportata la milza" sui social

Modica – Versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica il ragazzo 16enne modicano vittima di un incidente stradale in scooter nelle scorse ore. Il sinistro si è verificato stamani a Modica.

Operato d’urgenza, al giovane è stata asportata la milza. Ora è in Rianimazione e la prognosi per lui resta riservata.

L’incidente in via Loreto

L’incidente stradale si è verificato stamani in via Loreto a Modica Alta. Si è trattato dello scontro fra un’auto e uno scooter appunto, condotto dal giovane centauro. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118. È intubato ma non è, grazie a Dio, in pericolo di vita.

