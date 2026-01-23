Incidente in viale delle Americhe a Ragusa, gravissima una ragazza 18enne

Ragusa – Versa in gravissime condizioni, attualmente ricoverata in Rianimazione all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, una ragazza 18enne di Monterosso Almo che, tra domenica e lunedì, intorno alle 2 del mattino, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale di cui si è appreso soltanto ora.

L’auto si trovava in viale delle Americhe quando il fidanzato, che era alla guida, ha perso il controllo del mezzo. La vettura si è ribaltata e lo schianto è stato pesantissimo. A farne soprattutto le spese la giovane passeggera che ha subito pesanti danni e che adesso si trova in prognosi riservata. È in coma farmacologico, ha subito la perforazione di un polmone ed è stata operata.

