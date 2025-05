Incidente mortale a Caltagirone: perde la vita Danilo Francesco Accardi, 27 anni

Caltagirone – Nella serata di ieri, un violento scontro è costato la vita a un giovane motociclista. Il sinistro mortale si è consumato sulla via Sturzo, nel comune di Caltagirone. Danilo Francesco Accardi, di soli 27 anni, si trovava in sella alla sua potente motocicletta, una Ktm “1290 Super Duke”.

Per cause che sono oggetto di un accertamento da parte delle autorità, la moto del giovane è entrata in collisione con una Ford “C Max”. Al volante dell’autovettura viaggiava Antonino A., un uomo di 58 anni, originario di Niscemi ma da tempo residente a Caltagirone. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo, non lasciando purtroppo scampo al centauro.

L’allarme è scattato immediatamente, ma ogni tentativo di salvare la vita a Danilo Francesco Accardi si è rivelato inutile. L’équipe sanitaria, giunta sul luogo dell’incidente con un’ambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ventisettenne. Le gravi lesioni e i traumi riportati nello scontro sono risultati fatali, provocandone la morte sul colpo. Il conducente della Ford “C Max”, Antonino A., è uscito fisicamente indenne dalla collisione, sebbene in evidente stato di shock per l’accaduto. Sul posto sono confluite le pattuglie degli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato e i militari della Compagnia Carabinieri. A loro è stato affidato il delicato compito di eseguire tutti i rilievi tecnici e planimetrici necessari a ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi che ha portato al tragico epilogo e a determinare le eventuali responsabilità

