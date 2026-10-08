Incidente mortale a Carlentini, muore un ragazzo di 16 anni in scooter

Carlentini, Siracusa – Tragedia a Carlentini, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Eschilo. Il giovane, studente di un liceo scientifico, era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i Carabinieri della Stazione di Carlentini e i sanitari del 118. Nonostante i soccorsi, per il sedicenne non c’è stato nulla da fare.

I militari e gli agenti della Polizia municipale sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sono state acquisite anche le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire cosa sia accaduto in via Eschilo e le cause della perdita di controllo dello scooter.

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