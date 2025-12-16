Incidente mortale a Ispica, nello scontro fra due auto muore un anziano

Ispica – Un incidente mortale si è verificato alle 12:15 di oggi all’ingresso di Ispica venendo da Modica, lungo la Statale, nei pressi di un mobilificio.

A perdere la vita un uomo di 80 anni, coinvolto in uno scontro tra due autovetture lungo la statale, all’altezza del mobilificio Fidelio, in centro abitato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo Mito quando una Citroën C3, condotta da una donna e proveniente da una traversa laterale, non si sarebbe fermata allo stop, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Ne è seguito un violento impatto.

A causa dello scontro, l’auto della vittima è finita contro un muro dopo aver perso aderenza col suolo. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica dei fatti e regolare il traffico.

© Riproduzione riservata