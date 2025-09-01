Incidente mortale a Marina di Modica, perde la vita Antonio Pluchino. Donna di Scicli elisoccorsa

Modica – Incidente mortale a Marina di Modica. Sulla Modica- Marina, in uno scontro frontale tra due auto ha perso la vita un anziano, Antonio Pluchino, 88 anni, già titolare di un’autoscuola. La vittima è rimasta incastrata nella vettura, necessario l’intervento dei vigili del fuoco. C’è un ferito. Una donna di Scicli di 36 anni è stata trasferita in elisoccorso a Catania.

La dinamica

Forse un malore la causa dell’incidente mortale di questa mattina. L’episodio sulla strada Modica-Marina, all’intersezione tra la ex Sp 44 e la Sp 66, Il violento scontro frontale tra due autovetture è costato la vita a un anziano, lo stesso che potrebbe avere avuto il malore e che, a quanto pare, avrebbe invaso l’altra carreggiata. L’uomo, 88 anni, Antonino Pluchino, detto Ninì, già titolare di un’autoscuola a Modica Alta, che era alla guida di una Fiat Punto, è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua vettura e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, conducente di una Peugeot 206, 32 anni, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. È stata soccorsa sul posto e, data la serietà delle lesioni, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catania per ricevere le cure necessarie. Dalle prime sommare informazioni, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità sulla strada, che è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

© Riproduzione riservata