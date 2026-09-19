Incidente mortale a Trapani, perde la vita Francesco Giacalone, 47 anni

Trapani – Un incidente stradale lungo la statale 115, nei pressi del Baglio Basile, nel tratto tra Marsala e Petrosino, ha provocato la morte di un uomo di 47 anni, Francesco Giacalone. Per cause in corso di accertamento, lui, alla guida della sua automobile, si è scontrato frontalmente contro un’altra auto. Nell’incidente è stata coinvolta una terza vettura su cui viaggiava un’intera famiglia compresi una donna incinta e un bambino. Tutti sono illesi e, tuttavia, trasferiti in ospedale per accertamenti.

Francesco Giacalone, per tutti Ciccio, stava tornando a casa dal lavoro. Aveva finito il suo turno in un ristorante di Mazara del Vallo e percorreva la Statale 115 quando, poco prima della mezzanotte, la sua vita si è fermata su uno dei tratti più maledetti della strada che collega Mazara, Petrosino e Marsala.

La vittima è Francesco Giacalone, 47 anni, marsalese. Chi lo conosceva lo chiamava semplicemente Ciccio. Lavorava nella ristorazione a Mazara del Vallo e ieri sera stava rientrando dopo il lavoro. Aveva anche un passato da calciatore e proprio nel mondo dello sport era conosciuto da molte persone.

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