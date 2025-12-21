Incidente mortale in moto, perde la vita Giuseppe Caruso, 39anni, la moglie resta ferita

Messina – Viaggiava in moto insieme alla moglie, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

A perdere la vita intorno oggi intorno alle 12 sulla strada scorrimento veloce per Sant’Angelo di Brolo è stato un trentanovenne, Giuseppe Caruso, originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gravi anche le condizioni della moglie che è stata trasportata a Messina.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, quando il 39enne è arrivato al Barone Romeo di Patti il suo quadro clinico era molto grave. I medici lo hanno sottoposto a intervento chirurgico, ma le ferite causate dai traumi riportati nell’incidente erano troppo gravi e il suo cuore ha smesso di battere.

Indagini in corso per accertare la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione pare che l’incidente non abbia visto il coinvolgimento di altri veicoli.

