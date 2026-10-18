Incidente mortale, motociclista 38enne perde la vita

Cefalù – Incidente mortale sulla statale 113 all’altezza di Sant’Ambrogio, in territorio di Cefalù. A perdere la vita è stato E. B., 38 anni, che viaggiava a bordo di una motocicletta. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause che hanno determinato l’incidente, durante il quale è rimasto ferito un secondo centauro, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù.

Dopo l’incidente, il Comune di Cefalù ha comunicato la chiusura della statale 113 in entrambe le direzioni, in corrispondenza del passaggio a livello sotto Sant’Ambrogio. Secondo l’avviso diffuso dall’amministrazione comunale, per gli automobilisti diretti verso Messina la circolazione è consentita fino alla frazione di Sant’Ambrogio. Per proseguire oltre è necessario utilizzare il percorso alternativo lungo l’autostrada Palermo-Messina.

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