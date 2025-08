Incidente mortale, muore il 20enne Patrik Thomas Nicholson. Oggi festeggiava il compleanno

Patrik Thomas Nicholson, 20 anni è morto in viale Regione Siciliana

Palermo – Incidente mortale a Palermo. Il secondo di oggi. Un giovane di 20 anni Patrik Thomas Nicholson, 20 anni è morto in viale Regione Siciliana. Lo scontro tra una moto e un’auto che stava uscendo dal distributore di benzina.

L’incidente si è verificato in direzione Trapani. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Per il giovane sbalzato dalla moto non c’è stato nulla fare. Il motociclista oggi festeggiava il compleanno.

© Riproduzione riservata