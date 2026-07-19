Incidente mortale nella notte, muore Alessandro Vecchio, 38 anni

Palermo – Incidente mortale la scorsa notte in viale Regione Siciliana all’altezza del Forum. Un uomo di 38 anni di Misilmeri, Alessandro Vecchio, ha perso la vita dopo essersi schiantato con l’auto, per cause ancora da appurare, contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la sezione dell’infortunistica della polizia municipale.

Alessandro Vecchio, molto conosciuto sia a Misilmeri che a Villabate, lascia moglie e due figli. Sui social questa mattina sono comparsi i primi messaggi di dolore e cordoglio da parte dei familiari. “Non era così che tutti noi ci aspettavamo che finisse – si legge in un post -. Che dolore immenso chi hai dato oggi. Perché la vita deve essere così ingiusta?”.

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