Incidente mortale, perde la vita Riccardo Coglitore, 15 anni. Era a bordo di uno scooter

Amava la musica, una delle sue passioni era il rap.
di Redazione
Messina – Amava la musica, una delle sue passioni era il rap, studiava, cantava, recitava, si cimentava anche nel ballo. Era anche uno studente modello, aveva finito in questi giorni in modo brillante il suo primo anno scolastico all’istituto Verona Trento. E i suoi genitori, per premiarlo e coronare uno dei suoi piccoli grandi sogni, gli avevano regalato una moto, la sua nuova compagna di avventure e divertimento. O almeno questo doveva essere. E invece Riccardo Coglitore, 15 anni compiuti il mese scorso, ieri sera ha perso la vita a causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 19 lungo la strada che collega la via Degli Agrumi con la via Guardia, una stradina che si trova dietro il parcheggio verde dello Stadio Franco Scoglio e che conduce fino al villaggio di San Filippo. La sua moto da cross, un ciclomotore di piccola cilindrata, si è schiantata contro una Ford Fiesta che procedeva in direzione opposta. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione da parte della Sezione infortunistica della Polizia Municipale.
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