Incidente mortale, perde la vita Riccardo Coglitore, 15 anni. Era a bordo di uno scooter

Gli agenti, insieme al comandante Giovanni Giardina, sono rimasti a lungo sul posto per effettuare gli accertamenti e chiarire le fasi dello scontro. A richiedere il loro intervento una telefonata terribile arrivata al centralino della municipale, la richiesta di aiuto disperata dell’uomo che si trovava alla guida dell’auto e che gli è rimasto accanto fino all’arrivo dei soccorsi. Per Riccardo però lo scontro è stato fatale e inutili si sono rivelati i tentativi di salvarlo delle due ambulanze giunte sul posto. L’uomo è stato sottoposto ai test per verificare se avesse assunto droghe o alcol ed è stato sentito dalla Municipale, la Procura ha già aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma che si trova all’obitorio del Policlinico. Sequestrati anche i due mezzi. Una tragedia che ha sconvolto San Filippo e l’intera città. Riccardo era figlio unico e oltre a frequentare la scuola quest’anno si era iscritto anche all’accademia On Stage. I suoi maestri Paride Acacia e Sarah Lanza lo ricordano come una raggio gioviale, puntale, positivo e propositivo, si stava preparando insieme al suo gruppo per portare in scena Grease a fine giugno. Arrivava in accademia con il suo nuovo casco fiammante e sembrava quasi un ragazzo di altri tempi. A scuola aveva partecipato al talent con il suo amato rap. Il dirigente del Verona Trento domani avvierà una raccolta fondi da destinare alla famiglia.