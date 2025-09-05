Cronaca
|
05/09/2025 09:37

Incidente mortale: Procura apre inchiesta sulla morte di Giuseppe Vinti, 20 anni

Quattro feriti in auto con lui

di Redazione

Agrigento – La Procura di Agrigento, ha aperto un’inchiesta per fare luce sul tragico incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la strada provinciale 17, in contrada “Cozzo Tahari”, sotto l’abitato di Montaperto. A perdere la vita, Giuseppe Vinti, originario di Raffadali, di appena 20 anni. La Fiat Punto, su cui viaggiava la vittima insieme ad altri quattro ventenni raffadalesi, è stata sottoposta a sequestro. I cinque giovani sulla strada di ritorno verso casa, verso l’una della notte, sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale. L’autovettura è finita fuori strada, cappottando in mezzo ad una folta vegetazione. Giuseppe Vinti è risultato quello più grave. È stato adagiato sopra una lettiga e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Una corsa inutile. Per il ventenne non c’era più niente da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’urto. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della Stazione di Joppolo Giancaxio si stanno occupando delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

L’incidente non ha coinvolto altri veicoli.

Potrebbe interessarti anche...

Finisce con l’auto in un burrone, perde la vita Giuseppe Vinti, 20 anni

© Riproduzione riservata

Consigliati