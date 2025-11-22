Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, il VIDEO del teatro del sinistro. Ha perso la vita il 18enne Kevin Di Paola

Palermo – È di un morto e cinque feriti il bilancio dell’incidente che ha visto coinvolte tre auto sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza dello svincolo di Roccamena. La vittima è un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, mentre una giovane di 20 D.M.L. è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al trauma center dopo essere stata intubata e stabilizzata.

Le sue condizioni sono gravissime. Altri quattro feriti non gravi sono stati trasportati al Policlinico e Civico. Sono intervenuti i carabinieri di Corleone, Campofiorito e Giuliana e i sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto tra una Fiat Grande Punto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca e una Fiat 500. Nello scontro è stata coinvolta anche una Peugeot, che procedevano in direzione Palermo.

IL VIDEO:

