Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca: muore il 38enne Giovanni Schirò

Palermo – Giovanni Schirò, 38 anni, di Piana degli Albanesi, è morto in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo di San Giuseppe Jato. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate e nell’impatto tra una Fiat 500 e una Nissan Micra, che si è verificato intorno all’1,30 della notte, a riportare le conseguenze più gravi è stato l’uomo che era alla guida della Micra e che è morto sul colpo. Il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, è stato portato all’ospedale di Partinico: non è in pericolo di vita.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle vetture. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.

