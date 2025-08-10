Incidente mortale sulla Ragusa-Catania all’altezza di Licodia Eubea, una vittima

Licodia Eubea, Catania – Una persona è morta ci sono anche diversi feriti in un incidente stradale, che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla statale 514 «di Chiaramonte» a Licodia Eubea (CT). Da accertare la dinamica. Nella zona il traffico è bloccato. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.

Notizia in aggiornamento.

