Incidente mortale sulla Ragusa-Catania, morta bimba di due anni di Comiso

Licodia Eubea, Catania – Incidente mortale oggi pomeriggio intorno alle 19 sulla statale 514 “di Chiaramonte” a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono state coinvolte due auto e una persona ha perso la vita. La vittima è una bambina di due anni. I genitori sono ricoverati in condizioni critiche. Sul posto il personale Anas, i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza.

Il traffico è stato bloccato per poter effettuare i rilievi del caso.

Lo scontro tra un’auto e un minivan. Feriti in modo non grave i 3 occupanti del minivan. I genitori della bimba sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ricoverati negli ospedali di Caltagirone e di Catania.

Nella foto l’auto che si è scontrata col minivan.

