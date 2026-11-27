Enna – Incidente mortale, poco dopo le 15 di oggi, sulla Sp4 arteria dell’Ennese che collega lo svincolo dell’autostrada A19 all’area dei Comuni di Valguarnera e Piazza Armerina. A perdere la vita nello scontro tra due vetture, è stata una giovane donna di Valguarnera (EN). Un violento impatto sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il conducente dell’altro mezzo e’ rimasto ferito ed e’ stato trasportato in ospedale dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere. I rilievi sono effettuati dai carabinieri.

© Riproduzione riservata