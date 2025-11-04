Incidente mortale sull’autostrada Siracusa-Modica all’altezza di Ispica, muore camionista

Siracusa – Incidente stradale mortale nella mattinata di oggi sull’autostrada Siracusa–Modica, nel tratto compreso tra gli svincoli di Modica e Ispica, in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni, nello scontro — le cui cause sono ancora in corso di accertamento — ha perso la vita una persona. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Noto, insieme ai mezzi di soccorso del 118.

La Polstrada è sul posto per procedere con i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, disponendo la regolazione del traffico sul tratto interessato. Dalla stessa Polizia Stradale arriva l’invito agli automobilisti a procedere con la massima prudenza e a moderare la velocità in prossimità del luogo dell’incidente.

